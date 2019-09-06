МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что не собиралась обнародовать информацию о нападении на нее, отметила, что держится как может.

Она отметила, что после нападения уже "не сомкнула глаз", приехавшие оперативники работали всю ночь до утра.

По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.