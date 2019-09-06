МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что не собиралась обнародовать информацию о нападении на нее, отметила, что держится как может.
"Я не собиралась никому рассказывать об этом. Держусь как могу, поскольку ... мне больно, у меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем, который не товарищ, поврежденный палец и все остальное, то есть физическая боль есть", - сказала Памфилова в эфире канала "Россия-24".
Она отметила, что после нападения уже "не сомкнула глаз", приехавшие оперативники работали всю ночь до утра.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.