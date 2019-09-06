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РИА Новости

Американский сенатор призвал к открытому диалогу между Россией и США

16:38 06.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолодые люди в национальных флагах США и России
Молодые люди в национальных флагах США и России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молодые люди в национальных флагах США и России . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США и Россия должны сохранять открытый диалог и понимать друг друга, заявил американский сенатор Майкл Ли.
В пятницу он встречается с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
"Наши системы государственного управления отличаются, и часто решения, которые принимаются, находятся в прямом столкновении, но я думаю, что важно сохранять открытый диалог и понимать друг друга, так как это приносит больше пользы", - сказал Ли.
На переговорах в Совете Федерации присутствуют посол США Джон Хантсман и представители американской дипмиссии. Предваряя встречу, американец отметил, что его супруга, в отличие от него, не в первый раз посещает Россию - она училась в университете Новосибирска и бывала в Москве. Сегодня она вместе с супругой Джона Хантсмана осматривает достопримечательности столицы.
Республиканец Майкл Шамвей Ли в сенате США представляет штат Юта, губернатором которого ранее был Хантсман.
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