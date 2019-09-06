Американский сенатор призвал к открытому диалогу между Россией и США

"Наши системы государственного управления отличаются, и часто решения, которые принимаются, находятся в прямом столкновении, но я думаю, что важно сохранять открытый диалог и понимать друг друга, так как это приносит больше пользы", - сказал Ли.

На переговорах в Совете Федерации присутствуют посол США Джон Хантсман и представители американской дипмиссии. Предваряя встречу, американец отметил, что его супруга, в отличие от него, не в первый раз посещает Россию - она училась в университете Новосибирска и бывала в Москве. Сегодня она вместе с супругой Джона Хантсмана осматривает достопримечательности столицы.