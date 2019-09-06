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РИА Новости

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

16:53 06.09.2019
179200
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Альбина Джанабаева
Актриса Альбина Джанабаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Об этом она сообщила в инстаграме.
"Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено", — написала Джанабаева.
Певица отметила, что участие в группе "ВИА Гра" дало ей ценный опыт, после которого она занялась сольной карьерой.
Артистка заявила, что с февраля 2018 года все новые песни увидели свет после начала сотрудничества с продюсерской компанией Goldenlook.
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