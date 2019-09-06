Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Об этом она сообщила в инстаграме.

"Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено", — написала Джанабаева.

Певица отметила, что участие в группе "ВИА Гра" дало ей ценный опыт, после которого она занялась сольной карьерой.