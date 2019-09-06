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РИА Новости

Абызову предъявили обвинение в незаконной предпринимательской деятельности

16:36 06.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Следствие предъявило бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову обвинение в незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
"Сегодня Михаилу Абызову предъявили новое обвинение по статьям 289 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем)", - отметил он.
Адвокат добавил, что также в деле есть обвинения в мошенничестве и организации преступного сообщества.
Аснис отметил, что следствие обвиняет Абызова в руководстве принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра. Полученные от этого денежные средства на сумму около 32 миллиардов рублей следствие расценивает как полученные в результате преступления и затем легализованные.
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Комментариями следствия РИА Новости не располагает.
Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты можно расценить как давление на него.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.
В конце августа стало известно о возбуждении второго уголовного дела – по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов.
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