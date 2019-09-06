Абызову предъявили обвинение в незаконной предпринимательской деятельности

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Следствие предъявило бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову обвинение в незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.

"Сегодня Михаилу Абызову предъявили новое обвинение по статьям 289 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем)", - отметил он.

Адвокат добавил, что также в деле есть обвинения в мошенничестве и организации преступного сообщества.

Аснис отметил, что следствие обвиняет Абызова в руководстве принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра. Полученные от этого денежные средства на сумму около 32 миллиардов рублей следствие расценивает как полученные в результате преступления и затем легализованные.

Комментариями следствия РИА Новости не располагает.

Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты можно расценить как давление на него.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.