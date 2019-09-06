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РИА Новости

Корабли Балтфлота впервые примут участие в учении "Индра-2019"

16:31 06.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРакетный катер "Чувашия" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
Ракетный катер Чувашия на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ракетный катер "Чувашия" на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Балтийского флота впервые примет участие в российско-индийском учении "Индра-2019", сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
Он отметил, что представители Балтийского флота под руководством начальника управления боевой подготовки Балтфлота капитана первого ранга Валерия Хоруна приняли участие в конференции по планированию учения "Индра-2019", которая состоялась в индийском Дели. Участники обсудили организацию и планы проведения учения и подписали протокол конференции.
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12 марта, 08:17РИА Новости
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"В соответствии с планом международной деятельности Минобороны России в этом году к участию в морской части учения "Индра-2019" впервые привлекается отряд боевых кораблей Балтийского флота. Морская часть российско-индийского учения "Индра-2019" пройдет с 10 по 19 декабря 2019 года в акватории Индийского океана", - сказал Мартов.
Представитель Балтфлота добавил, что детальная программа морской части учения будет проработана в ходе заключительной планирующей конференции, которая пройдет в ноябре этого года.
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Роман МартовРоссияБезопасностьВ мире
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