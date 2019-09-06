Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

"Он вел себя по-хамски с ведущим Андреем Норкиным и вынужден был покинуть студию. Хамству не место в эфире нашего телеканала", — говорится в заявлении НТВ в фейсбуке.

Во время обсуждения идеи о повышении минимального возраста для покупки алкоголя Хамзаев повздорил с другим гостем студии, политологом Алексеем Тимофеевым. После обмена колкостями лидер "Трезвой России" схватил сидевшего рядом Тимофеева за край пиджака и пригрозил выкинуть его из студии.

Норкин вмешался в перепалку и попросил Хамзаева покинуть помещение. Это произошло только после того, как к члену ОП подошли продюсеры передачи, чтобы выключить его микрофон. Уходя, Хамзаев швырнул в сторону гарнитуру.