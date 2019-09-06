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РИА Новости

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

16:26 06.09.2019 (обновлено: 05:37 07.09.2019)
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

"Он вел себя по-хамски с ведущим Андреем Норкиным и вынужден был покинуть студию. Хамству не место в эфире нашего телеканала", — говорится в заявлении НТВ в фейсбуке.

Во время обсуждения идеи о повышении минимального возраста для покупки алкоголя Хамзаев повздорил с другим гостем студии, политологом Алексеем Тимофеевым. После обмена колкостями лидер "Трезвой России" схватил сидевшего рядом Тимофеева за край пиджака и пригрозил выкинуть его из студии.
Норкин вмешался в перепалку и попросил Хамзаева покинуть помещение. Это произошло только после того, как к члену ОП подошли продюсеры передачи, чтобы выключить его микрофон. Уходя, Хамзаев швырнул в сторону гарнитуру.
Комментируя ситуацию, телеведущий заявил, что лидер "Трезвой России" вел себя недопустимо, а также нанес компании НТВ материальный ущерб, повредив аппаратуру стоимостью в "несколько тысяч долларов".
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Султан ХамзаевАндрей НоркинНТВ (телеканал)Медиа - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Всегда знал и старики учили, резко спрыгивать со стакана нельзя. Неадекватность поведения - гарантирована.
6 сентября, 21:05
lizander_57 Лизандер
8890078274
Допился трезвенник!!! Гнать в шею из Общественной палаты!!!
6 сентября, 16:55
Artur Tsarev
12510103926
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