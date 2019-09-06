СК завел дело после обрушения заброшенного здания в Подмосковье

"Следственными органами СК РФ по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.