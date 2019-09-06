СК завел дело после обрушения заброшенного здания в Подмосковье

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения заброшенного здания в Московской области, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Заброшенное пятиэтажное здание обрушилось 5 сентября в Московской области в поселке Новая Шурма под Сергиевым Посадом. ЧП произошло при разборке здания рабочими. Под завалами, по данным МЧС, могут находиться три человека.
"Следственными органами СК РФ по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в заброшенном здании проводили демонтаж конструкции, из-за чего перекрытия обрушились. Количество пострадавших уточняется.