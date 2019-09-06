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РИА Новости

Президент Кении распорядился приспустить флаги в связи с кончиной Мугабе

16:21 06.09.2019
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© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiРоберт Мугабе
Роберт Мугабе
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Роберт Мугабе. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Кении Ухуру Кениата распорядился на три дня, с субботы по понедельник, приспустить государственные флаги в стране в связи с кончиной бывшего главы Зимбабве Роберта Мугабе, который ушел из жизни в возрасте 95 лет.
"В знак уважения памяти этого героя Африки и друга страны властью, данной мне, как президенту республики Кения, я настоящим приказываю и постановляю, чтобы флаги Кении были приспущены над парламентом и другими государственными зданиями и территориями, на военных постах и военно-морских базах, кораблях и по всей стране с рассвета в субботу, 7 сентября, до заката в понедельник, 9 сентября", - говорится в документе, размещенном на официальном сайте кенийского президента.
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Кениата выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента правительству и народу Зимбабве, назвав Мугабе "опытным государственным деятелем", который "сыграл главную роль в формировании интересов африканского континента". По его словам, Мугабе был "храбрым человеком, который никогда не боялся бороться за то, во что верил, даже когда это не было популярным".
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в пятницу в возрасте 95 лет. Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.
В конце ноября 2017 года 93-летний Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.
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Роберт МугабеАфрикаЗимбабвеКения
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