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РИА Новости

Роспотребнадзор поддержал идею сократить использование пластика

16:21 06.09.2019
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© Depositphotos / e.m.mitroshin.gmail.comДевушка пьет из пластиковой бутылки
Девушка пьет из пластиковой бутылки
© Depositphotos / e.m.mitroshin.gmail.com
Девушка пьет из пластиковой бутылки. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор поддерживает предложения Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) о снижении использования одноразовых пластиковых пакетов в розничной торговле и необходимости установления норматива многократности использования отдельных видов тары и упаковки, сообщается на сайте Совета.
В марте СПЧ провел в Москве 67-е специальное заседание на тему "Предотвращение образования отходов как необходимое условие обеспечения экологических прав граждан и успешной реализации национального проекта "Экология", по результатам которого подготовил рекомендации.
"В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным законодательно закрепить поэтапное сокращение, вплоть до полного запрета, производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, установление обязательных норм многократности использования отдельных видов тары и упаковки, а также переработки отходов упаковочных материалов для их повторного возвращения в производство", - говорится в ответе Роспотребнадзора на рекомендации СПЧ.
Помимо этого, как указано в документе, ведомство считает необходимым стимулирование производства и использования многоразовой упаковки, а также полимерных материалов, способных саморазрушаться на составные элементы при определенных условиях: в компосте, под воздействием ультрафиолетовых лучей, температуры.
Также Роспотребнадзор отмечает важность разработки сборника наилучших доступных технологий (НДТ) в области биоразлагаемой тары и упаковки, создания и поддержки информационной платформы по их высокоэкологичным видам и обязательной сертификации знака "биоразлагаемая упаковка" или "экологически безопасная утилизация". Кроме этого, необходимо стимулирование вовлечения во вторичный оборот тары и упаковки.
В ведомстве обратили внимание, что в настоящее время Роспотребнадзор ведет работу по актуализации санитарных норм и правил, в том числе с учетом вопросов "максимального использования исходного сырья" и "предотвращения образования отходов".
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