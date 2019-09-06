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РИА Новости

Ураган "Дориан" достиг американского побережья в районе Северной Каролины

16:18 06.09.2019
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© Фото : Роскосмос Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
Ураган Дориан со спутников Метеор
© Фото : Роскосмос
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан" достиг американского побережья в районе Северной Каролины, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.
Центр урагана находится в районе мыса Хаттерас на Внешних отмелях — узких барьерных островах, которые находятся в Атлантическом океане у материкового побережья Северной Каролины.
Ураган, который ранее достигал наиболее опасной 5-й категории, сейчас ослаб до 1-й категории с ветром до 150 километров в час. Однако помимо ветра большую опасность несут осадки, которые могут привести к наводнениям.
Ураган привел к гибели более 30 человек на Багамских островах, а затем в течение нескольких дней продолжал движение на север вдоль атлантического побережья США.
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