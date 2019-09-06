ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан" достиг американского побережья в районе Северной Каролины, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.

Центр урагана находится в районе мыса Хаттерас на Внешних отмелях — узких барьерных островах, которые находятся в Атлантическом океане у материкового побережья Северной Каролины.

Ураган, который ранее достигал наиболее опасной 5-й категории, сейчас ослаб до 1-й категории с ветром до 150 километров в час. Однако помимо ветра большую опасность несут осадки, которые могут привести к наводнениям.