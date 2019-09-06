В Испании обнаружили новый источник листериоза

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Андалусия объявили новую санитарную тревогу в связи с обнаружением инфекции в мясном рулете еще одной марки, сообщает газета Mundo.

По данным местного управления здравоохранения автономии, речь идет о марке Sabores de Paterna, производимой в городе Кадис. Данная продукция, по сообщениям СМИ, поступает на прилавки Кадиса, Мадрида и Уэльвы.

Ранее сообщалось, что общенациональная санитарная тревога в связи со вспышкой листериоза в автономном сообществе Андалусия была объявлена в стране 20 августа. В общей сложности на территории Испании были подтверждены более 200 случаев заражения. Как было установлено, источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis.

По данным Mundo, найти новый источник распространения инфекции удалось случайно после госпитализации ребенка в городе Мостолес, расположенном в автономном сообществе Мадрид. Как сообщается, мальчик употреблял в пищу продукцию марки Sabores de Paterna. Результаты анализов не выявили листериоз, однако обратили внимание инспекторов на продукцию этой марки.

Власти Андалусии направили инспекторов управления здравоохранения Андалусии на фабрику по производству мяса, работа которой была приостановлена, а продукция изъята.

Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.