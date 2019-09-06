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РИА Новости

В Испании обнаружили новый источник листериоза

16:24 06.09.2019
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в Испании
Водитель скорой помощи в Испании
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Андалусия объявили новую санитарную тревогу в связи с обнаружением инфекции в мясном рулете еще одной марки, сообщает газета Mundo.
По данным местного управления здравоохранения автономии, речь идет о марке Sabores de Paterna, производимой в городе Кадис. Данная продукция, по сообщениям СМИ, поступает на прилавки Кадиса, Мадрида и Уэльвы.
Ранее сообщалось, что общенациональная санитарная тревога в связи со вспышкой листериоза в автономном сообществе Андалусия была объявлена в стране 20 августа. В общей сложности на территории Испании были подтверждены более 200 случаев заражения. Как было установлено, источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis.
По данным Mundo, найти новый источник распространения инфекции удалось случайно после госпитализации ребенка в городе Мостолес, расположенном в автономном сообществе Мадрид. Как сообщается, мальчик употреблял в пищу продукцию марки Sabores de Paterna. Результаты анализов не выявили листериоз, однако обратили внимание инспекторов на продукцию этой марки.
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Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.
Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.
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