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РИА Новости

Памфиловой могут предоставить охрану после нападения, считают эксперты

16:16 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Главе ЦИК РФ Элле Памфиловой после нападения могут приставить государственных охранников, тем не менее для их предоставления нужны веские основания, рассказали в пятницу РИА Новости эксперты.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
Вчера, 15:25Сказано в эфире
Это не просто преступление. Эксперты о нападении на ПамфиловуЭксперты-политологи и представители общественности осудили нападение на главу Центризбиркома России Эллу Памфилову и расценили это как попытку дестабилизировать ситуацию перед региональными выборами.
"Наличие охраны после нападения совершенно не обязательно. Это не всегда происходит, это должно быть инициировано специально уполномоченным органом. Например, следователем. Следователь должен наделить Памфилову государственной защитой, при условии, что она обратилась. Это не происходит автоматически. Памфилова должна обратиться к следователю со словами, что ей угрожает опасность", - объяснил член экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России", полковник юстиции в отставке Павел Лапшов.
По его словам, государственная защита предоставляется только тогда, когда компетентные подразделения считают, что есть угроза безопасности человека. "Вот сам факт разбойного нападения не говорит, что Памфилову будут преследовать. Это может быть разовая акция, направленная на завладение имуществом. По этой причине Памфиловой могут отказать в государственной защите", - объяснил Лапшов.
При этом он отметил, что для предоставления государственной защиты должны быть веские основания, например, что "нападение связано с политической деятельностью Памфиловой, или если преступника не нашли, или что она замечала за собой слежку".
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
Вчера, 13:38РИА Новости
Федотов считает, что Памфиловой надо предоставить госохрану
В то же время лидер "Сильной России" Антон Цветков считает, что нападавший на Эллу Памфилову должен быть найден и привлечен к суровой ответственности, "это вопрос чести для правоохранительных органов". "А представителям ЦИК и МГИК должна быть предоставлена государственная защита, которая не допустит повторения подобных провокаций", - заявил он.
В то же время эксперт движения "Сильная Россия" по юридическим вопросам Янис Юкша также указал, что государственная защита может быть приставлена при грозящей опасности. "Как пример могу привести депутата Госдумы Романа Худякова, которому мы "пробивали" государственную защиту. Тогда была угроза его безопасности и безопасности его семьи. В этом случае к нему была представлена вооруженная охрана, выделялся специальный транспорт", - заявил Юкша. Он также выразил мнение, что на время выборов к Памфиловой может быть приставлена охрана.
Как сообщили в МВД, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 15:00РИА Новости
СК проверит версию нападения на Памфилову из-за ее деятельности
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