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РИА Новости
Культура

Прощание певцом Юрием Петерсоном пройдет в понедельник

16:15 06.09.2019
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© Фото : сайт Юрия ПетерсонаПевец Юрий Петерсон
Певец Юрий Петерсон
© Фото : сайт Юрия Петерсона
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Прощание с музыкантом и певцом Юрием Петерсоном пройдет 9 сентября на Хованском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВИА "Пламя".
Петерсон скончался 5 сентября на 72-м году жизни.
"Прощание пройдет 9 сентября в 10.00 на Хованском кладбище", - сообщили в пресс-службе.
Петерсон стал вокалистом популярного ВИА "Пламя" в 1975 году, он был первым исполнителем песен, известных всему Советскому Союзу: "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу", "Не повторяется такое никогда". Он также выступал в таких известных советских ВИА, как "Веселые ребята", "Самоцветы".
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КультураЮрий ПетерсонХованское кладбищеМоскваРоссия
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