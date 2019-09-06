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РИА Новости

Набиуллина: долговая нагрузка россиян растет из-за стагнации доходов

16:12 06.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Темпы роста потребкредитования в РФ действительно достаточно высокие, но долговая нагрузка растет прежде всего из-за стагнации доходов, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Она напомнила, что ЦБ всегда отмечал быстрые темпы роста потребительских кредитов. Однако регулятор на данный момент не видит риска для финансовой стабильности.
"Потребительские кредиты, да, растут достаточно высокими темпами. Но, прежде всего, долговая нагрузка растет из-за стагнации доходов. Если вы посмотрите долговую нагрузку, что это - это числитель и знаменатель. Если вы посмотрите на числитель - как вырос объем потребительских кредитов, возьмем с 1 января 15-го года. У нас, если посмотрите в реальном выражении, объем потребительских кредитов вырос где-то на 0,5%, 0,4%. Просто у нас доходы за это время упали", - сказала Набиуллина.
По ее словам, чтобы долговая нагрузка не увеличивалась, доходы населения должны расти. Сейчас люди с низкими доходами берут больше кредитов, чтобы поддержать уровень потребления, и для них это может представлять опасность. Именно поэтому очень важно вести коэффициент долговой нагрузки, чтобы эти люди не впали в еще большую кабалу, пояснила Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Вчера, 16:05РИА Новости
Набиуллина: проблему доходов россиян надо решать на базе роста экономики
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