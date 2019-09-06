Набиуллина: долговая нагрузка россиян растет из-за стагнации доходов

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Темпы роста потребкредитования в РФ действительно достаточно высокие, но долговая нагрузка растет прежде всего из-за стагнации доходов, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она напомнила, что ЦБ всегда отмечал быстрые темпы роста потребительских кредитов. Однако регулятор на данный момент не видит риска для финансовой стабильности.

"Потребительские кредиты, да, растут достаточно высокими темпами. Но, прежде всего, долговая нагрузка растет из-за стагнации доходов. Если вы посмотрите долговую нагрузку, что это - это числитель и знаменатель. Если вы посмотрите на числитель - как вырос объем потребительских кредитов, возьмем с 1 января 15-го года. У нас, если посмотрите в реальном выражении, объем потребительских кредитов вырос где-то на 0,5%, 0,4%. Просто у нас доходы за это время упали", - сказала Набиуллина.