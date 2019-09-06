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РИА Новости

В британских пабах после Brexit может подешеветь пиво

16:08 06.09.2019
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© Depositphotos / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку
© Depositphotos / bogdan.hoda
ЛОНДОН, 6 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Стоимость пинты пива в британских пабах может стать дешевле после выхода Великобритании из ЕС, так как, отойдя от правил Евросоюза, британские власти могут провести реформу налогообложения в этой сфере, говорится в докладе британской исследовательской компании Social Market Foundation (SMF).
Авторы доклада отмечают, что после Berxit британские власти могут провести реформу налогообложения алкогольной продукции, что может привести к снижению цен на напитки, произведенные в Великобритании, а также изменить соотношение выпуска крепких алкогольных и слабоалкогольных напитков.
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По мнению SMF, законодателям следует рассмотреть возможность увеличения пошлин на крепкий алкоголь с одновременным введением стимулирующих мер для производства слабоалкогольных напитков, так как замечено, что производители алкоголя реагируют на изменение пошлин путем переформатирования продуктов.
"Например, Carlsberg снизил крепость своего лагера Skol с 3% до 2,8% ABV в связи с введением нового более низкого коэффициента для пива низкой крепости", - привели доводы исследователи, добавив, что снижение крепости из-за налоговой политики также было отмечено в таких марках пива, как Stella Artois, Budweiser и Becks.
Впрочем, сеть пабов и ресторанов JD Wetherspoon, поддерживающая Brexit, не дожидаясь выхода из Евросоюза, уже снизила цены на пиво в среднем на 20 пенсов.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitВеликобританияЛондонВ мире
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