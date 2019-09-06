"Последнее, что вы увидите": американские СМИ напугала российская ракета

Запуск ракеты "Булава" по полигону Кура с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в Белом море

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования Р-30 "Булава" — одно из самых впечатляющих вооружений в мире на сегодняшний день, пишет американский портал Российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования Р-30 "Булава" — одно из самых впечатляющих вооружений в мире на сегодняшний день, пишет американский портал We are the mighty

По словам автора статьи, этот военный комплекс может уничтожить целые города в Соединенных Штатах.

"Эта русская ракета может стать последним, что вы увидите", — отмечается в материале.

Журналист обратил особое внимание на радиус действия ракеты, который достигает восьми тысяч километров.

"Это достаточно далеко для того, чтобы субмарина (АПЛ проекта 955 типа "Борей". — Прим. ред.) стреляла с южного побережья Бразилии и попала в любую точку восточного побережья США. И когда она ударит, это будет мощно", — пишет портал.

Автор публикации отметил, что "Булава" может нести от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения. Общая масса забрасываемых боеголовок составляет 1,15 тонны. При этом каждая подлодка несет до 16 ракет.

"Это рецепт абсолютного уничтожения. Каждая субмарина может поразить, по самым скромным подсчетам, 72 цели размером с город", — утверждает автор статьи.

Успешные испытания МБР заставляют задуматься о том, что этот комплекс морского базирования способен сровнять с землей целые регионы Соединенных Штатов, добавляет эксперт.