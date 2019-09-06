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РИА Новости

"Последнее, что вы увидите": американские СМИ напугала российская ракета

16:08 06.09.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Булава" по полигону Кура с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в Белом море
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования Р-30 "Булава" — одно из самых впечатляющих вооружений в мире на сегодняшний день, пишет американский портал We are the mighty.
По словам автора статьи, этот военный комплекс может уничтожить целые города в Соединенных Штатах.
"Эта русская ракета может стать последним, что вы увидите", — отмечается в материале.
Журналист обратил особое внимание на радиус действия ракеты, который достигает восьми тысяч километров.
"Это достаточно далеко для того, чтобы субмарина (АПЛ проекта 955 типа "Борей". — Прим. ред.) стреляла с южного побережья Бразилии и попала в любую точку восточного побережья США. И когда она ударит, это будет мощно", — пишет портал.
АПЛ проекта 941 Акула
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Автор публикации отметил, что "Булава" может нести от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения. Общая масса забрасываемых боеголовок составляет 1,15 тонны. При этом каждая подлодка несет до 16 ракет.
"Это рецепт абсолютного уничтожения. Каждая субмарина может поразить, по самым скромным подсчетам, 72 цели размером с город", — утверждает автор статьи.
Успешные испытания МБР заставляют задуматься о том, что этот комплекс морского базирования способен сровнять с землей целые регионы Соединенных Штатов, добавляет эксперт.
Р-30 "Булава" (по классификации НАТО — SS-NX-30) — трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Она может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
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Популярные комментарии
Пропаганда американских СМИ. Чтоб увеличить финансирование на гонку вооружений. Вот когда бакс рухнет, то содержать такой арсенал в штатах будет проблемно. Как там фраза из фильма "Гений"? "Страна не пуганых идиотов" :))
6 сентября, 21:59
БНБрутал Натурал
33200112
Читаю я вот такие статьи, и прям сразу так на душе спокойно-преспокойно становится.
6 сентября, 22:03
andrew_art73
4320001
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