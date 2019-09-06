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РИА Новости

Цхинвал и Тбилиси не пришли к согласию по ситуации вокруг блокпоста

16:06 06.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель югоосетинского президента по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев
Постоянный представитель югоосетинского президента по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев
© РИА Новости / Илья Питалев
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Постоянный представитель югоосетинского президента по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 6 сен - РИА Новости. Южная Осетия и Грузия на встрече в формате МПРИ (механизма по предотвращению и реагированию на инциденты) снова не пришли к согласию по ситуации вокруг грузинского блокпоста, размещенного у госграницы вблизи югоосетинского села Цнелис, сообщил полпред югоосетинского президента по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.
"Грузинская сторона настаивает на том, что пост не угрожает жителям, и там будут находиться 12 человек. Но мы считаем, что это фактор дестабилизации, независимо от того, сколько там будет человек", - приводит слова полпреда агентство Sputnik Южная Осетия.
По словам Джиоева, югоосетинская делегация отметила необходимость продолжения диалога, и стороны договорились о встрече через неделю. Кроме того, полпред отметил, что миссия наблюдателей ЕС в Грузии не зайдет на территорию Южной Осетии, в том числе в село Цнелис.
В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.
Ситуация обсуждается на технических встречах формата МПРИ с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ.
Столица Южной Осетии город Цхинвал
5 сентября, 11:33РИА Новости
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