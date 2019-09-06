Цхинвал и Тбилиси не пришли к согласию по ситуации вокруг блокпоста

ЦХИНВАЛ, 6 сен - РИА Новости. Южная Осетия и Грузия на встрече в формате МПРИ (механизма по предотвращению и реагированию на инциденты) снова не пришли к согласию по ситуации вокруг грузинского блокпоста, размещенного у госграницы вблизи югоосетинского села Цнелис, сообщил полпред югоосетинского президента по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.

"Грузинская сторона настаивает на том, что пост не угрожает жителям, и там будут находиться 12 человек. Но мы считаем, что это фактор дестабилизации, независимо от того, сколько там будет человек", - приводит слова полпреда агентство Sputnik Южная Осетия.

По словам Джиоева, югоосетинская делегация отметила необходимость продолжения диалога, и стороны договорились о встрече через неделю. Кроме того, полпред отметил, что миссия наблюдателей ЕС в Грузии не зайдет на территорию Южной Осетии, в том числе в село Цнелис.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.