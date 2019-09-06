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РИА Новости
Культура

Основатель Pink Floyd объяснил, почему на его концертах много молодежи

16:04 06.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВЕНЕЦИЯ, 6 сен - РИА Новости. Известный британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что молодые люди приходят на его концерты, поскольку видят в его песнях правду и смысл, которых не хватает в поп-музыке.
76-й Международный Венецианский кинофестиваль проходит на итальянском острове Лидо до 7 сентября. Вне конкурсной программы смотра показали документальный фильм Roger Waters Us+Them Шона Эванса, который является записью стадионного концерта музыканта.
"На концерте действительно было много молодых людей в первых рядах. Это значит, что были готовы прийти, встать в очередь заранее, чтобы быть ближе к нам. Они видят правду в моих песнях... Большая часть популярной музыки избегает эмоционального контакта, смысла. А в каждом поколении есть люди, которые ищут этот смысл, ищут идеи", — сказал Уотерс.
По его мнению, в поисках смысла молодым людям может помочь только чтение, например, таких книг, как "1984" Джорджа Оруэлла или "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли.
Музыкант рассказал, что однажды спустился в метро и увидел, что все люди сидят, уткнувшись в телефоны. "Я подумал — и для этого мы созданы?" — удивился Уотерс.
"Мы сможем найти путь в жизни (благодаря чтению), вести себя мудро. Это приносит радость, а не гребаные айфоны... Все, перестаю ворчать, это скучно", — продолжил он.
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