Основатель Pink Floyd объяснил, почему на его концертах много молодежи

ВЕНЕЦИЯ, 6 сен - РИА Новости. Известный британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что молодые люди приходят на его концерты, поскольку видят в его песнях правду и смысл, которых не хватает в поп-музыке.

76-й Международный Венецианский кинофестиваль проходит на итальянском острове Лидо до 7 сентября. Вне конкурсной программы смотра показали документальный фильм Roger Waters Us+Them Шона Эванса, который является записью стадионного концерта музыканта.

"На концерте действительно было много молодых людей в первых рядах. Это значит, что были готовы прийти, встать в очередь заранее, чтобы быть ближе к нам. Они видят правду в моих песнях... Большая часть популярной музыки избегает эмоционального контакта, смысла. А в каждом поколении есть люди, которые ищут этот смысл, ищут идеи", — сказал Уотерс.

По его мнению, в поисках смысла молодым людям может помочь только чтение, например, таких книг, как "1984" Джорджа Оруэлла или "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли.

Музыкант рассказал, что однажды спустился в метро и увидел, что все люди сидят, уткнувшись в телефоны. "Я подумал — и для этого мы созданы?" — удивился Уотерс.