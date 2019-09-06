Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Telegram расширил настройки конфиденциальности, позволив пользователям скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Отмечается, что ранее при выборе опции "не показывать никому мой номер", телефон пользователя оставался доступен тем, кто сохранил его в своих контактах, вне зависимости от настроек приватности.
В обновленной версии появилась возможность скрыть номер от всех пользователей, а также ограничить круг лиц, которые смогут найти его по номеру телефона.