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РИА Новости

Суд в Москве заочно арестовал основателя "Рольфа"

15:57 06.09.2019 (обновлено: 17:03 06.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевОснователь компании-автоимпортера "Рольф" Сергей Петров
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Основатель компании-автоимпортера "Рольф" Сергей Петров. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, передает корреспондент РИА Новости.
С момента экстрадиции или задержания на территории России Петрова арестуют на два месяца, огласила свое решение судья Евгения Николаева.
Вывеска на здании салона автодилера Рольф на улице Обручева в Москве.
Вчера, 13:11РИА Новости
В Москве заочно арестовали киприотку по делу "Рольфа"
Имеющего гражданство Австрии, обвиняемого также ранее объявили в международный розыск.
По версии следствия, Петров поручил гендиректору ООО "Рольф" Татьяне Луковецкой, а также топ-менеджеру компании Анатолию Кайро купить акции компании "Рольф Эстейт" по завышенной цене. Акции принадлежали кипрской компании "Панабел лимитед", которую возглавляла Георгия Кафкалия. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж со счетов "Рольфа" около четырех миллиардов рублей и присвоил их.
Защита в суде возражала против ареста, адвокаты заявили, что сделку заключили после экспертной оценки акций.
"Все обвиняемые в рамках сделки действовали в соответствии со своими прямыми должностными обязанностями и, являясь подписантами, не могли и не должны были поступить иначе. Кроме того, речь идет про уголовное дело, в котором отсутствуют реальные потерпевшие", — заявил адвокат Александр Макаров.
Суд заочно арестовал Кафкалию и Луковецкую, Кайро находится под домашним арестом.
Сергей Петров
Вчера, 15:46Сказано в эфире
Как розыск основателя "Рольфа" отразится на автоконцерне? Мнение экспертаПострадает ли репутация сети автосалонов "Рольф" и качество их работы от разбирательств вокруг основателя компании Сергея Петрова, рассказал радио Sputnik замглавного редактора радио "Автодор" Сергей Смирнов.
Дело о махинациях с валютой против Петрова СК возбудил в конце июня. Ему грозит до десяти лет колонии.
В офисах компании и дома у фигурантов прошли обыски.
В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров Петрова и Кайро и ввели в него руководителя кипрских структур компании Екатерину Колмакову.
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Дело руководства "Рольфа"Сергей ПетровАлександр МакаровРольфМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
"Петров создал с нуля крупнейшего автодилера России. Тысячи рабочих мест. Миллиарды налогов заплатил. Награда: международный розыск. Сечин и Миллер: не создали ни хрена. Развалили крупнейшие компании. Наказание: зарплаты по 5 млн рублей в день."
6 сентября, 16:39
давно живу,ёлочка нравится,несмотря на 3бан Тэн
52001019
ни секунды не сомневался, что отожмут о заочно арестуют. давайте, давите и малый, и средний, и крупный бизнес - а после удивляйтесь "что это никто не хочет идти в предпринимательство?"
6 сентября, 16:28
давно живу,ёлочка нравится,несмотря на 3бан Тэн
30000217
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