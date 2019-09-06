Суд в Москве заочно арестовал основателя "Рольфа"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, передает корреспондент РИА Новости.

С момента экстрадиции или задержания на территории России Петрова арестуют на два месяца, огласила свое решение судья Евгения Николаева.

Имеющего гражданство Австрии, обвиняемого также ранее объявили в международный розыск.

По версии следствия, Петров поручил гендиректору ООО "Рольф" Татьяне Луковецкой, а также топ-менеджеру компании Анатолию Кайро купить акции компании "Рольф Эстейт" по завышенной цене. Акции принадлежали кипрской компании "Панабел лимитед", которую возглавляла Георгия Кафкалия. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж со счетов "Рольфа" около четырех миллиардов рублей и присвоил их.

Защита в суде возражала против ареста, адвокаты заявили, что сделку заключили после экспертной оценки акций.

"Все обвиняемые в рамках сделки действовали в соответствии со своими прямыми должностными обязанностями и, являясь подписантами, не могли и не должны были поступить иначе. Кроме того, речь идет про уголовное дело, в котором отсутствуют реальные потерпевшие", — заявил адвокат Александр Макаров.

Суд заочно арестовал Кафкалию и Луковецкую, Кайро находится под домашним арестом.

Дело о махинациях с валютой против Петрова СК возбудил в конце июня. Ему грозит до десяти лет колонии.

В офисах компании и дома у фигурантов прошли обыски.