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РИА Новости

Сбербанк тестирует сервис по доставке еды

15:55 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДоставка еды
Доставка еды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Доставка еды. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк рассматривает доставку продуктов и еды из магазинов и ресторанов одним из ключевых для себя направлений и начал тестировать маркетплейс "СберМаркет", сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Мы начали тестировать маркетплейс "СберМаркет"- проверяем синергии со смежными категориями, анализируем насколько наша клиентская база в продуктовом бизнесе готова пробовать новые форматы, изучаем всю цепочку продуктовых поставок. По итогам пилота примем решение о том, в каком формате мы будем его масштабировать", - рассказали в Сбербанке.
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В банке отметили, что российский рынок фудтеха стремительно набирает обороты, но пока значительно уступает мировым лидерам по развитости инфраструктуры доставки, интеграции в интернет, торговому обороту.
"Около 60% объема инвестиций в мировой фудтех приходится на онлайн-доставку еды из магазинов и ресторанов. Это быстрорастущая перспективная ниша в электронной коммерции и Сбербанк рассматривает для себя это направление как одно из ключевых", - указали в Сбербанке.
У Сбербанка уже есть цифровая платформа для ресторанного рынка Foodplex, в которой банк владеет 35%. А в конце июля Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании СП, в которое войдут принадлежащие интернет-холдингу доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (22,69%) и принадлежащие банку 35% в компании Foodplex. MRG до закрытия сделки обеспечит консолидацию на СП 75% "Ситимобил". Стороны планируют инвестировать до 64 миллиардов рублей в СП при соблюдении ряда условий. Обязывающее соглашение о создании СП планируется подписать осенью после получения всех необходимых разрешений от регуляторов.
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