Сбербанк тестирует сервис по доставке еды

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сбербанк рассматривает доставку продуктов и еды из магазинов и ресторанов одним из ключевых для себя направлений и начал тестировать маркетплейс "СберМаркет", сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Мы начали тестировать маркетплейс "СберМаркет"- проверяем синергии со смежными категориями, анализируем насколько наша клиентская база в продуктовом бизнесе готова пробовать новые форматы, изучаем всю цепочку продуктовых поставок. По итогам пилота примем решение о том, в каком формате мы будем его масштабировать", - рассказали в Сбербанке.

В банке отметили, что российский рынок фудтеха стремительно набирает обороты, но пока значительно уступает мировым лидерам по развитости инфраструктуры доставки, интеграции в интернет, торговому обороту.

"Около 60% объема инвестиций в мировой фудтех приходится на онлайн-доставку еды из магазинов и ресторанов. Это быстрорастущая перспективная ниша в электронной коммерции и Сбербанк рассматривает для себя это направление как одно из ключевых", - указали в Сбербанке.