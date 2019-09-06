В Москве два человека погибли при пожаре в квартире

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пожар произошел в пятницу в квартире жилого дома на юге столицы, погибли два человека, сообщает в пятницу пресс-служба столичного МЧС.

По данным ведомства, в 14.43 оперативной дежурной смене центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС сообщили о пожаре по адресу: Каширское шоссе, дом 50, корпус 2. Пожар произошел в захламленной квартире на четвертом этаже 5-ти этажного дома на площади 20 квадратных метров.