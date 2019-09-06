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РИА Новости

В Москве два человека погибли при пожаре в квартире

15:50 06.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пожар произошел в пятницу в квартире жилого дома на юге столицы, погибли два человека, сообщает в пятницу пресс-служба столичного МЧС.
По данным ведомства, в 14.43 оперативной дежурной смене центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС сообщили о пожаре по адресу: Каширское шоссе, дом 50, корпус 2. Пожар произошел в захламленной квартире на четвертом этаже 5-ти этажного дома на площади 20 квадратных метров.
"Принятыми оперативными мерами в 15.00 часов пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погибли два человека", - говорится в сообщении.
Фото с места пожара
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