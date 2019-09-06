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РИА Новости

Путину показали ряд объектов первой очереди космодрома Восточный

15:46 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину ряд объектов первой очереди космодрома Восточный.
В частности, Путину показали монтажно-испытательные корпуса ракеты-носителя и космического аппарата, где готовятся и испытываются космические аппараты, разгонный блоки и блоки выведения, а также происходит сборка головной части ракеты. Кроме того, президент осмотрел трансбордерную галерею, совмещенную с производственными корпусами и предназначенную для транспортировки составных частей ракеты-носителя, космических аппаратов разгонных блоков и другого оборудования.
По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, уже созданные объекты первой очереди не потребуют никаких нововведений и перестройки под подготовку к полетам ракеты "Ангара". "Логика здесь абсолютно ясная, нам ничего не нужно делать дополнительно с точки зрения технического комплекса под пуск "Ангары" в 2023 году", - заверил Рогозин.
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Рогозин на схеме показал президенту расположение пусковых объектов, необходимых для запуска ракеты-носителя "Союз 2-1.а" и "Ангара". "Это не Байконур, где 40 километров сюда, 40 километров туда, там не наездишься. Здесь все очень компактно ложится", - отметил он. Он подчеркнул, что уже существующий монтажно-испытательный корпус пригоден для сборки ракет обоих типов.
Гендиректор Центра им.Хруничева Алексей Варочко добавил, что первая ракета "Ангара" будет поставлена на космодром Восточный в 2022 году. "Сейчас запущено, идет изготовление на омской площадке", - уточнил он.
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