ЦБ не видит необходимости в "больших шагах" по ключевой ставке

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ЦБ РФ в последние годы не видит скачков инфляции, в целом она находится сейчас вблизи 4%, поэтому нет необходимости в "больших шагах" по ключевой ставке, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Последние годы мы, конечно, не видим, таких скачков инфляции. Последние три года это все-таки достаточно умеренные темпы роста в целом. Конечно, по группам товаров такие скачки бывают, и мы видим по плодоовощным товарам до сих пор остаются то большие падения, то большой рост, волатильность цен, большие колебания на ряд товаров", - сказала Набиуллина.

"Но в целом инфляция сейчас находится в близи 4%, поэтому нет необходимости делать какие-то такие достаточно большие шаги, которые мы делали, когда, например, проводили политику по резкой дезинфляции, по переходу от двузначных цифр инфляции к однозначным", - добавила она.