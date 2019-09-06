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РИА Новости

ЦБ не видит необходимости в "больших шагах" по ключевой ставке

15:44 06.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ЦБ РФ в последние годы не видит скачков инфляции, в целом она находится сейчас вблизи 4%, поэтому нет необходимости в "больших шагах" по ключевой ставке, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Последние годы мы, конечно, не видим, таких скачков инфляции. Последние три года это все-таки достаточно умеренные темпы роста в целом. Конечно, по группам товаров такие скачки бывают, и мы видим по плодоовощным товарам до сих пор остаются то большие падения, то большой рост, волатильность цен, большие колебания на ряд товаров", - сказала Набиуллина.
"Но в целом инфляция сейчас находится в близи 4%, поэтому нет необходимости делать какие-то такие достаточно большие шаги, которые мы делали, когда, например, проводили политику по резкой дезинфляции, по переходу от двузначных цифр инфляции к однозначным", - добавила она.
Банк России в пятницу принял решение об очередном снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и в июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта.
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