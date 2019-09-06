Программа шагов по интеграции с Россией парафирована, заявил Румас

"Мы сегодня с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым, премьером РФ) подвели черту под первым этапом нашей работы. Мы поставили свои визы под программой действий, утвердили перечень "дорожных карт" - 31 "дорожная карта" вошла в этот перечень. Нам действительно в течение ближайших двух месяцев предстоит очень большая работа, чтобы к началу декабря подготовить для подписания нашим президентам пакет из программы действий, перечня дорожных карт и нескольких межправсоглашений", - сказал Румас после встречи со своим российским коллегой.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. С российской стороны этой группой руководит глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской – глава Минэкономики Дмитрий Крутой. Орешкин в августе заявлял, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции двух стран сняты. Крутой отмечал, что стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства.