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РИА Новости
Союзное государство

Программа шагов по интеграции с Россией парафирована, заявил Румас

15:43 06.09.2019 (обновлено: 16:03 06.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что программа действий по интеграции с Россией парафирована, утвержден перечень из 31 "дорожной карты".
"Мы сегодня с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым, премьером РФ) подвели черту под первым этапом нашей работы. Мы поставили свои визы под программой действий, утвердили перечень "дорожных карт" - 31 "дорожная карта" вошла в этот перечень. Нам действительно в течение ближайших двух месяцев предстоит очень большая работа, чтобы к началу декабря подготовить для подписания нашим президентам пакет из программы действий, перечня дорожных карт и нескольких межправсоглашений", - сказал Румас после встречи со своим российским коллегой.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Вчера, 15:38Союзное государство
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. С российской стороны этой группой руководит глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской – глава Минэкономики Дмитрий Крутой. Орешкин в августе заявлял, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции двух стран сняты. Крутой отмечал, что стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства.
Сергей Румас
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Румас рассказал о принципе "две страны — один рынок" в интеграции с Россией
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияЭкономика
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