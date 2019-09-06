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РИА Новости

Силуанов ждет от ЦБ дальнейших шагов в направлении снижения ключевой ставки

15:41 06.09.2019 (обновлено: 16:14 06.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
ГОРКИ, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что основания для снижения ключевой ставки налицо: в России более низкие темпы инфляции, чем ожидали. Он отметил, что ждет от ЦБ дальнейших шагов в направлении снижения ставки.
Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. До этого он снижал ставку в июне и июле - также на 0,25 процентного пункта - до 7,25% годовых.
"Мы ждем дальнейших решений Центрального банка в этом направлении. Мы видим основания для снижения ставки - они все налицо. В первую очередь, это более низкие темпы инфляции, чем мы ожидали", - сказал Силуанов, отвечая на вопросы журналистов.
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Снижение ключевой ставки поможет подстегнуть рост экономики, заявил Аксаков
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Антон СилуановЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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