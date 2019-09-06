Силуанов ждет от ЦБ дальнейших шагов в направлении снижения ключевой ставки

ГОРКИ, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что основания для снижения ключевой ставки налицо: в России более низкие темпы инфляции, чем ожидали. Он отметил, что ждет от ЦБ дальнейших шагов в направлении снижения ставки.

Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. До этого он снижал ставку в июне и июле - также на 0,25 процентного пункта - до 7,25% годовых.