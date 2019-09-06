Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной Tesla

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко электромобиль Tesla.
Лукашенко 2 сентября, проводя первый урок для старшеклассников в одной из школ Минска, рассказал, что получил от Маска электромобиль в подарок.
"У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, "слушай, он у вас на двухколесном ездит". Есть самый любимый мотоцикл мой – наш, минский делает завод – хорошая штука. Конечно, он не летит 180, как Tesla, но очень приятно", - сказал президент. Видеозапись урока от президента опубликована на сайте белорусского канала СТВ.
Через несколько дней один из пользователей Twitter решил уточнить у главы Tesla, дарил ли он президенту Белоруссии автомобиль.
"Эм, нет", - ответил Маск.
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29 декабря 2018, 22:24РИА НовостиЛукашенко сам садится за руль несколько раз в неделю