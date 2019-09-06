Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной Tesla

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко электромобиль Tesla.

Лукашенко 2 сентября, проводя первый урок для старшеклассников в одной из школ Минска, рассказал, что получил от Маска электромобиль в подарок.