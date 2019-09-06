Город Циолковский должен войти в число точек роста региона, заявил Путин

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 6 сен - РИА Новости. Космодром Восточный и строящийся неподалёку город Циолковский должны способствовать укреплению кадрового потенциала Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отдельно остановимся на такой важной теме, как социальная инфраструктура вокруг космодрома. Мы неоднократно говорили о том, что космодром Восточный и город Циолковский должны войти в число точек роста Дальнего Востока, способствовать укреплению кадрового потенциала этого региона", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный.
Президент попросил участников совещания доложить, как решаются жилищные вопросы сотрудников космодрома и как привлекаются к работе новые кадры.