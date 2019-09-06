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РИА Новости

Город Циолковский должен войти в число точек роста региона, заявил Путин

15:35 06.09.2019
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© РИА Новости / Елена ТимошенкоНаукоград Циолковский
Наукоград Циолковский
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Наукоград Циолковский. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 6 сен - РИА Новости. Космодром Восточный и строящийся неподалёку город Циолковский должны способствовать укреплению кадрового потенциала Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отдельно остановимся на такой важной теме, как социальная инфраструктура вокруг космодрома. Мы неоднократно говорили о том, что космодром Восточный и город Циолковский должны войти в число точек роста Дальнего Востока, способствовать укреплению кадрового потенциала этого региона", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный.
Космодром Восточный
10 июня, 12:24РИА Недвижимость
В Циолковском для сотрудников космодрома Восточный сдали дом на 125 квартир
Президент попросил участников совещания доложить, как решаются жилищные вопросы сотрудников космодрома и как привлекаются к работе новые кадры.
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Дальний ВостокКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинАмурская областьРИА Наука
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