Путин поручил "Роскосмосу" оптимизировать себестоимость продукции

"Хочу отметить следующее: при создании техники необходимо ориентироваться на обеспечение ее конкурентоспособности как по техническим характеристикам, так и по цене. Причем, это требование касается не только ракетных комплексов. Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса, а также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и пусков самих, обеспечив при этом абсолютное качество и, безусловно, абсолютную надежность. Это приоритет номер один для всей нашей космической отрасли", - заявил Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома "Восточный".