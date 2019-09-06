КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал загрузить мощности космодрома Восточный.

"С космодрома Восточный уже произведено пять пусков. Теперь мощности Восточного могут и должны быть загружены более серьезным образом", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный.

Президент добавил, что такие планы на следующий год уже есть у "Роскосмоса". "Только что об этом говорили с руководителем "Роскосмоса", - сказал Путин.

Он отметил, что намерен в ходе совещания заслушать детальный доклад о том, в какой стадии находится возведение объектов космодрома и как выполняются намеченные графики работы.