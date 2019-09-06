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РИА Новости

Путин потребовал загрузить мощности космодрома Восточный

15:34 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал загрузить мощности космодрома Восточный.
"С космодрома Восточный уже произведено пять пусков. Теперь мощности Восточного могут и должны быть загружены более серьезным образом", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный.
Президент добавил, что такие планы на следующий год уже есть у "Роскосмоса". "Только что об этом говорили с руководителем "Роскосмоса", - сказал Путин.
Он отметил, что намерен в ходе совещания заслушать детальный доклад о том, в какой стадии находится возведение объектов космодрома и как выполняются намеченные графики работы.
"Еще раз хочу подчеркнуть: вся строящаяся здесь наземная инфраструктура должна отвечать самым современным требованиям и стандартам, обеспечивать запуски наших перспективных ракетных комплексов", - сказал Путин.
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Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаВладимир ПутинАмурская область
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