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РИА Новости

В Донецкой области неизвестные подожгли украинские флаги

15:33 06.09.2019
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© Depositphotos / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины
© Depositphotos / Andrey Nekrasov
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Неизвестные подожгли украинские флаги у здания горсовета подконтрольного Киеву города Бахмут в Донецкой области, сообщает в пятницу сайт местной радиостанции "Свободное радио".
"В ночь с 5 на 6 сентября неизвестные подожгли украинские флаги у здания городского совета", - говорится в сообщении.
В полиции и горсовете в свою очередь сообщили, что неизвестные подожгли ленты, из которых формируются флаги Украины. Они не считаются государственном символикой, поэтому этот инцидент не подпадает под статью кодекса "надругательство над государственными символами". Однако правоохранители все равно пообещали искать нарушителей.
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