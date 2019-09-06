Пытавшемуся получить доступ к налоговым декларациям Трампа грозит тюрьма

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мужчине из Филадельфии, который в 2016 году пытался взломать сайт Налоговой службы США (IRS) и получить доступ к налоговым декларациям президента США Дональда Трампа, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 200 тысяч долларов, сообщает местная газета Мужчине из Филадельфии, который в 2016 году пытался взломать сайт Налоговой службы США (IRS) и получить доступ к налоговым декларациям президента США Дональда Трампа, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 200 тысяч долларов, сообщает местная газета Philadelphia Inquirer

По данным газеты, в ноябре 2016 года Эндрю Харрис пытался получить доступ к налоговым декларациям Трампа, используя сайт финансовой помощи студентам.

Газета сообщает, что, по словам судьи, "неважно, что человек думает о налоговых декларациях президента, подобные незаконные действия нельзя оставить безнаказанными". Отмечается, что Харрис признал свою вину.

В начале апреля стало известно, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы США (входит в минфин) налоговые декларации Трампа с 2013 по 2018 годы. Однако глава минфина Стивен Мнучин, в ведении которого находится эта служба, отклонил просьбу палаты. По мнению защиты Трампа, в юрисдикции комитета находятся федеральные налоги, но никак не данные о налогах президента.

Кроме того, комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей США затребовали повестками информацию о финансах Трампа и бизнесе банков с Россией. В числе банков, которым были направлены повестки, - Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, а также Deutsche Bank, который на протяжении двух десятилетий вел бизнес с Трампом.

Трамп еще до избрания в 2016 году отказывался предоставить общественности свои налоговые декларации, а его оппоненты пытались добиться обнародования этих документов, подозревая главу государства в финансовых нарушениях. Газета New York Times проводила специальное расследование в отношении налоговых деклараций Трампа, которые фактически демонстрируют убыточность большинства его проектов. Президент США это оспаривает. Некоторые эксперты полагают, что публикация налоговой декларации может нанести большой ущерб репутации президента, поскольку раскроет его бизнес-провалы.