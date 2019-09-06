На Ямале подросток под видом девушки выманил сто тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен — РИА Новости. Подросток в Ямало-Ненецком автономном округе стал фигурантом дела о мошенничестве после того, как выманил у двух мужчин почти 100 тысяч рублей, представляясь в социальных сетях Ангелиной, сообщает региональное управление МВД.

Двое жителей Нового Уренгоя в течение недели обратились в отдел полиции, сообщив, что неизвестный ввел их в заблуждение, из-за чего они суммарно лишились 99 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что злоумышленник создал фейковую страницу в социальной сети под именем девушки Ангелины и от ее имени вел переписку с мужчинами. Под различными предлогами неизвестный просил их перечислить денежные средства на его счет.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлена причастность к совершению данного преступления ранее не судимого 16-летнего жителя города. По данным фактам следственным отделом возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину", — говорится в сообщении.