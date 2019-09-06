Путин рассказал о растущей конкуренции на рынке космических услуг

КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 6 сен - РИА Новости. Россия всегда занимала лидерские позиции в освоении космоса, однако в условиях растущей конкуренции, чтобы их сохранить и преумножить, нужно наращивать конкурентные преимущества, грамотно использовать кадровый потенциал и быть "на шаг впереди", заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент проводит в пятницу совещание по развитию инфраструктуры космодрома "Восточный". Он назвал космодром важнейшей стройкой государственного значения.

"На мировом рынке космических услуг, как вы знаете, конкуренция растет, увеличивается число стран, реализующих собственные космические программы. Чтобы оставаться в лидерах, в том числе в области пилотируемых программ, России необходимо последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал, а также эффективно решать задачи по дальнейшему совершенствованию собственной космической инфраструктуры", - сказал Путин на совещании.

Он подчеркнул, что сегодня все большее количество стран ведут программы по развитию перспективных ракетных комплексов, и это та сфера, где Россия, несмотря на технологические и производственные проблемы, характерные и для других космических держав, занимала крепкие лидерские позиции.