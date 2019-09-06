Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T15:27Z
https://ria.ru/20190906/1558399101.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155839/88/1558398810_0:0:3154:1775_1036x0_80_0_0_dcd4a51820bc9b0a90c28d17660682b4.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о растущей конкуренции на рынке космических услуг

15:27 06.09.2019
210
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 6 сен - РИА Новости. Россия всегда занимала лидерские позиции в освоении космоса, однако в условиях растущей конкуренции, чтобы их сохранить и преумножить, нужно наращивать конкурентные преимущества, грамотно использовать кадровый потенциал и быть "на шаг впереди", заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент проводит в пятницу совещание по развитию инфраструктуры космодрома "Восточный". Он назвал космодром важнейшей стройкой государственного значения.
"На мировом рынке космических услуг, как вы знаете, конкуренция растет, увеличивается число стран, реализующих собственные космические программы. Чтобы оставаться в лидерах, в том числе в области пилотируемых программ, России необходимо последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал, а также эффективно решать задачи по дальнейшему совершенствованию собственной космической инфраструктуры", - сказал Путин на совещании.
Он подчеркнул, что сегодня все большее количество стран ведут программы по развитию перспективных ракетных комплексов, и это та сфера, где Россия, несмотря на технологические и производственные проблемы, характерные и для других космических держав, занимала крепкие лидерские позиции.
"Чтобы не растратить, а сохранить и преумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди", - подчеркнул российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Вчера, 15:16РИА Новости
Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный
640020
Обсудить 1
Восточный (космодром)Владимир ПутинАмурская областьРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Путин посетил строительную площадку второй очереди космодрома Восточный
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Путин потребовал загрузить мощности космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин рассказал о графике пусков с Восточного в следующем году
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Путин поручил "Роскосмосу" оптимизировать себестоимость продукции
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Путину показали ряд объектов первой очереди космодрома Восточный
Наукоград Циолковский
Город Циолковский должен войти в число точек роста региона, заявил Путин
Космодрома Восточный
Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром "Восточный"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
На совещании на Восточном под председательством Путина обсудят новые ракеты
Молоточек судьи
В США смягчили приговор экс-сотрудникам Blackwater за убийство иракцев
Сергей Румас
Румас: Минск готов к подписанию программы интеграции с Россией в декабре
Изображение черной дыры центра галактики M87 полученное с помощью телескопа Event Horizon
Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
Иконки социальных сетей на экране смартфона
На Ямале подросток под видом девушки выманил сто тысяч рублей
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил частично загрузить "Дружбу" нефтью из Польши
Космодром Восточный
Роскосмос устранит 80 замечаний к стартовому комплексу "Союза" на Восточном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Лента новостейМолния