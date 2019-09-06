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РИА Новости

Житель Петербурга попытался ввезти в Россию 63 килограмма гашиша

15:25 06.09.2019
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© Fotolia / ixleyПолицейская машина
Полицейская машина
© Fotolia / ixley
Полицейская машина. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга на Cadillac попытался через границу ввезти в Россию 110 брикетов с гашишем общей массой 63 килограмма, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что канал контрабанды наркотиков был перекрыт полицией совместно с сотрудниками ФСБ России.
"После пересечения государственной границы РФ в пункте пропуска Ивангород был остановлен автомобиль марки Cadillac под управлением 46-летнего жителя Санкт-Петербурга. При осмотре машины в тайниках, оборудованных в порогах и арках транспортного средства, обнаружено 110 брикетов с наркотическим средством гашишем, общей массой около 63 килограммов", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено дело по статье о контрабанде наркотических веществ, мужчина арестован.
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Ирина ВолкМВД РФФСБ РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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