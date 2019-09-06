Житель Петербурга попытался ввезти в Россию 63 килограмма гашиша

"После пересечения государственной границы РФ в пункте пропуска Ивангород был остановлен автомобиль марки Cadillac под управлением 46-летнего жителя Санкт-Петербурга. При осмотре машины в тайниках, оборудованных в порогах и арках транспортного средства, обнаружено 110 брикетов с наркотическим средством гашишем, общей массой около 63 килограммов", - говорится в сообщении.