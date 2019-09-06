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РИА Новости

В Госдуме напомнили о праве президента выделять охрану госслужащим

15:24 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Государственная охрана может быть предоставлена госслужащим или другим лицам по решению президента РФ, соответствующая норма закреплена в законе "О государственной охране", напомнил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, комментируя инцидент с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
Неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой в Подмосковье и неоднократно ударил ее электрошокером, сообщила пресс-служба МВД РФ. Как отметили в ведомстве, злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
Хинштейн напомнил, что по действующему законодательству, госохрана предоставляется президенту, премьер-министру, руководителям обеих палат парламента, председателям Верховного и Конституционного судов, генеральному прокурору.
"Но закон о госохране дает президенту право своим решением предоставлять госохрану, в том числе федеральным госслужащим и иным лицам", - сказал депутат РИА Новости.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 15:03Радио
“Переживу”. Памфилова прокомментировала нападение злоумышленника
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Нападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаГосдума РФАлександр ХинштейнРоссияПроисшествия
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