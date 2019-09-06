В Госдуме напомнили о праве президента выделять охрану госслужащим

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Государственная охрана может быть предоставлена госслужащим или другим лицам по решению президента РФ, соответствующая норма закреплена в законе "О государственной охране", напомнил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, комментируя инцидент с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой в Подмосковье и неоднократно ударил ее электрошокером, сообщила пресс-служба МВД РФ. Как отметили в ведомстве, злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.