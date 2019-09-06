Врачи оспорили миф о вреде соли

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Употребление соли в умеренных количествах оказывает незначительный негативный эффект на сердечно-сосудистую систему человека. Об этом говорится в Употребление соли в умеренных количествах оказывает незначительный негативный эффект на сердечно-сосудистую систему человека. Об этом говорится в отчете Европейского общества кардиологов.

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

По его словам, к неблагоприятному воздействию на здоровье может привести только употребление более шести граммов соли в день.