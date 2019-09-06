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РИА Новости

Врачи оспорили миф о вреде соли

15:41 06.09.2019 (обновлено: 16:47 06.09.2019)
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© Flickr / Rebecca SiegelСоль
Соль
© Flickr / Rebecca Siegel
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Употребление соли в умеренных количествах оказывает незначительный негативный эффект на сердечно-сосудистую систему человека. Об этом говорится в отчете Европейского общества кардиологов.
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
По его словам, к неблагоприятному воздействию на здоровье может привести только употребление более шести граммов соли в день.
Юсуф также отметил, что полезные вещества, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему, содержатся не только во фруктах и овощах, но и в орехах, молочных продуктах и красном мясе.
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