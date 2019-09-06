В Госдуме готовы обсудить вопрос госохраны главы ЦИК

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готовы обсуждать изменения в законодательство, направленные на защиту главы Центризбиркома и членов ЦИК, например, наделить соответствующими полномочиями Росгвардию, заявил зампред комитета Александр Хинштейн (ЕР).

Неизвестный проник минувшей ночью в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в Подмосковье и неоднократно ударил ее электрошокером, сообщила пресс-служба МВД РФ. Как отметили в ведомстве, злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.

"Я не уверен, что государственная охрана для председателя Центризбиркома и придание ей статуса охраняемого лица являются оптимальной мерой. Но, безусловно, безопасность руководителя такого уровня, отвечающего за выборные процессы по всей России, должна быть обеспечена", - сказал Хинштейн РИА Новости.

По мнению депутата, в связи с этим стоит обсудить предоставление Росгвардии права на охрану представителей ЦИК.

"На сегодняшний день закон о войсках Росгвардии дает им право как участвовать в обеспечении безопасности, так и охранять высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Если Элла Александровна и ее коллеги из ЦИК сочтут это целесообразным, мы готовы совместно этот вопрос проработать, потому что он потребует внесения изменений в законодательство", - добавил парламентарий.

В свою очередь, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассчитывает, что инцидент с Памфиловой будет расследован в кратчайшие сроки. Он также призвал немедленно обеспечить госохрану Памфиловой и членам ЦИК.