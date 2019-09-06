80-летие Второй мировой войны: королевство кривых зеркал в Варшаве

Как так получается, что, отмечая 80-летие начала Второй мировой войны, многие европейские издания забывают очевидные исторические факты во имя сегодняшней политической конъюнктуры? И не может ли эта же болезнь затронуть и Россию? Как спасти историческую науку от того, чтобы она опять стала "политикой, опрокинутой в прошлое"?

Недавно прошедшую в Польше церемонию, посвященную 80-летию Второй мировой войны, можно было бы отнести на счет очередного выпада против России: представителей нашей страны на нее не пригласили, хотя Советский Союз отдал 600 тысяч солдатских жизней за изгнание немецких нацистов из Польши.

Но дело намного серьезнее и глубже, чем очередной обмен колкостями между Москвой и Варшавой. Ссылаясь на иностранную прессу, наши обозреватели выясняют, что на странную церемонию обиделись еще и в Сербии и Черногории – представителей бывшей Югославии тоже не пригласили в Варшаву. В результате черногорский лидер Мило Джуканович указал Польше, что она зря замалчивает роль Советского Союза в своем освобождении, а президент Сербии Александр Вучич напомнил, что по пропорции погибших к населению страны Югославия была одной из самых пострадавших от нацизма стран мира.

Получается настоящее королевство кривых зеркал: во имя сегодняшних приоритетов – единства НАТО, ориентации на США и на ФРГ – многие европейские страны отрицают очевидные факты своего прошлого. В Прибалтике и Польше стало модно говорить, что Вторая мировая война для них кончилась не в 1945-м, а в 1989-м, а то и в 1994-м годах – после ухода любого российского присутствия. Но люди-то помнят, что такое настоящая война: бомбежки, затемнение окон, голод. И этот кошмар кончился – видевшие не забудут этого никогда! – все-таки в 1945-м, а не с ликвидацией Варшавского договора на рубеже 80-х и 90-х. Об этом пишет сербское издание "Печат", а наши обозреватели ставят его публикацию в контекст более распространенных обвинений в адрес Москвы, которыми отметились десятки изданий – от немецкой "Бильд" до чешского издания "Денник Н".

Оказалось, кстати, что в Польше отсутствовали и представители среднеазиатских республик СССР – они ведь тоже не входят ни в "восточное партнерство" ЕС, ни в НАТО. Опять прошлое приносится в жертву политической конъюнктуре. Уж эти-то государства, тоже оставившие многих своих граждан в польской земле, точно не виноваты ни в пакте Молотова-Риббентропа, ни в секретных протоколах к нему. Между прочим, Советский Союз нашел в себе моральную силу в 1989-м году эти протоколы осудить – специальным постановлением своего парламента. И это как раз соответствовало исторической истине, которую и обсуждают в подкасте редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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