Лукашенко пригрозил частично загрузить "Дружбу" нефтью из Польши

МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает поставки нефти через Польшу и Прибалтику, но это загрузит две нитки магистрального нефтепровода "Дружба", по которым сейчас идет транзит нефти из России в страны Европы.

"Северный маршрут (поставок нефти - ред.) мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования", - цитирует президента в пятницу сайт Sputnik Беларусь.

"Не надо это превозносить до небес и говорить, что Лукашенко развернулся на Запад", - отметил он, добавив, что как минимум его лично на Западе никто не ждет, "не нужен там Лукашенко". "Он вообще-то и в России не очень нужен. Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться", - отметил глава республики.

Он также обратил внимание на действия России по строительству Южного и Северного потоков для транспортировки газа, поскольку Москве "надоело спорить с транзитерами".

"Он (президент России – ред.) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки. Я ему сказал: мы так же гордо - если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром, - возьмем с рынка и другую нефть. Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 миллионов тонн чужой нефти - американской, Саудовской Аравии, еще чьей-то... Азербайджанская нефть - через Украину у нас на Мозырь проработан этот маршрут", - заявил Лукашенко.

В настоящее время Белоруссия покупает только российскую нефть. В апреле замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб сообщил, что республика планирует до конца года начать морским путем поставку нефти, альтернативной российской. При этом Гриб отмечал, что на белорусских НПЗ может перерабатываться, например, нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии. Какие именно варианты поставок прорабатываются белорусской стороной, он тогда не уточнил. В мае Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры о поставках нефти из Казахстана и предлагает их активизировать.

В пятницу председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что белорусская сторона определила оптимальную логистику поставок нефти, альтернативных России, и возможности достижения договоренностей с потенциальными продавцами.