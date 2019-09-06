Путину доложили о нападении на дом Памфиловой

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президенту РФ доложено о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, в ходе которого она получила удары электрошокером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.

"Президенту доложено", - сказал Песков.