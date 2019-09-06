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РИА Новости

Путину доложили о нападении на дом Памфиловой

15:03 06.09.2019 (обновлено: 15:07 06.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президенту РФ доложено о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, в ходе которого она получила удары электрошокером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
"Президенту доложено", - сказал Песков.
Как сообщили в МВД, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 15:03Радио
“Переживу”. Памфилова прокомментировала нападение злоумышленника
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Нападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаЦИК РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПроисшествия
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