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РИА Новости

Суд арестовал водителя BMW, сбившего подростков во Владимирской области

15:01 06.09.2019
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© Управление МВД России по Владимирской областиАвтомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе
Автомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе
© Управление МВД России по Владимирской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Суд распорядился поместить под стражу водителя BMW, который насмерть сбил двух подростков на пешеходном переходе в поселке Мелехово Владимирской области, сообщило УМВД по региону в пятницу.
По данным полиции, ДТП произошло в среду около 19.50 мск на улице Первомайской в поселке Мелехово. По предварительной информации, 23-летний житель города Коврова, управляя автомобилем BMW-320, наехал на двух пешеходов - мальчика и девочку 2006 года рождения. В результате ДТП дети получили тяжелые травмы, от которых скончались. Согласно размещенному в соцсетях видео с камеры наблюдения, дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а иномарка ехала на большой скорости.
"Шестого сентября Ковровским городским судом Владимирской области в отношении 22-летнего местного жителя… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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5 сентября, 21:01РИА Новости
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УМВДBMW AGВладимирская областьРоссияПроисшествия
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