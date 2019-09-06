Суд арестовал водителя BMW, сбившего подростков во Владимирской области

Автомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе

© Управление МВД России по Владимирской области Автомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Суд распорядился поместить под стражу водителя BMW, который насмерть сбил двух подростков на пешеходном переходе в поселке Мелехово Владимирской области, сообщило УМВД по региону в пятницу.

По данным полиции, ДТП произошло в среду около 19.50 мск на улице Первомайской в поселке Мелехово. По предварительной информации, 23-летний житель города Коврова, управляя автомобилем BMW-320, наехал на двух пешеходов - мальчика и девочку 2006 года рождения. В результате ДТП дети получили тяжелые травмы, от которых скончались. Согласно размещенному в соцсетях видео с камеры наблюдения, дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а иномарка ехала на большой скорости.

"Шестого сентября Ковровским городским судом Владимирской области в отношении 22-летнего местного жителя… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.