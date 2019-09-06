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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Спецвыпуск. Кокорин и Мамаев

14:57 06.09.2019 (обновлено: 15:39 06.09.2019)
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Бей. Беги!
Спецвыпуск. Кокорин и Мамаев
Вчера, 14:57
Суд освободил футболистов Кокорина и Мамаева по УДО. Как это происходило и что их ждет теперь на свободе обсуждал с коллегами главный редактор портала "Р-Спорт" Александр Калмыков, а также присоединившиеся по телефону корреспондент отдела силовых ведомств РИА Новости Александр Дьячков и собственный корреспондент "Р-Спорт" Тарас Барабаш
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Бей. Беги!ПодкастПавел МамаевАлександр Кокорин
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