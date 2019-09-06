Суд в Турции по делу об убийстве посла Карлова продолжится в октябре

АНКАРА, 6 сен - РИА Новости, Алена Палажченко. Очередное заседание суда по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова прошло в Анкаре, судья постановил оставить под стражей всех обвиняемых, процесс продолжится 10 октября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья отклонил ходатайства нескольких обвиняемых и их адвокатов, которые просили об изменении меры пресечения. Все арестованные по этому делу остались под стражей.

Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.