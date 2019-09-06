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РИА Новости

Суд в Турции по делу об убийстве посла Карлова продолжится в октябре

14:54 06.09.2019 (обновлено: 14:58 06.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМемориальная доска Андрею Карлову
Мемориальная доска Андрею Карлову
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 6 сен - РИА Новости, Алена Палажченко. Очередное заседание суда по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова прошло в Анкаре, судья постановил оставить под стражей всех обвиняемых, процесс продолжится 10 октября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья отклонил ходатайства нескольких обвиняемых и их адвокатов, которые просили об изменении меры пресечения. Все арестованные по этому делу остались под стражей.
Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
24 июля, 14:33РИА Новости
Бастрыкин рассказал о расследовании убийства посла Карлова в Турции
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Убийство российского посла в АнкареАндрей КарловТурцияРоссияВ мире
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