Владельцам дальневосточного гектара могут начать выдавать домокомплект

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Практику, разрабатываемую властями Приморского края, по замене порубочного билета на домокомплект обладателям дальневосточного гектара, собирающимся построить дом, планируется распространить на все регионы Дальнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Он напомнил, что в Приморском крае готовится к принятию региональный закон, согласно которому получатели гектара смогут поменять порубочный билет на домокомплект. Законопроект устанавливает повышенный норматив заготовки древесины в размере 200 кубических метров деловой древесины на один земельный участок под строительство жилого дома. На территории Приморского края, по предварительным подсчетам, установлено свыше 461 гектара лесных делянок под эти цели.

"Хочу отметить, что 53% людей, взявших гектар на Дальнем Востоке, планируют построить на нем дом. Так что такая мера поддержки очень актуальна. Механизм будет откатан в Приморье, затем его нужно распространить и на другие регионы", - сказал Козлов.