Роскомнадзор напомнил о запрете предвыборной агитации 7 и 8 сентября

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области. Архивное фото

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роскомнадзор напомнил о запрете на предвыборную агитацию в "день тишины" 7 сентября и в день самих выборов - 8 сентября.

"Предвыборная агитация проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. Соответственно, проведение предвыборной агитации в день голосования (8 сентября) и в "день тишины" (7 сентября) запрещено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предвыборной агитацией в соответствии с законодательством признается деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить избирателей к голосованию за или против кандидата. За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность.

Отмечается, что информация о кандидатах, распространяемая СМИ, не является предвыборной агитацией при условии, что она "не подпадает под понятие предвыборной агитации и не имеет признаков агитационных действий".