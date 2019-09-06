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РИА Новости

Роскомнадзор напомнил о запрете предвыборной агитации 7 и 8 сентября

14:48 06.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роскомнадзор напомнил о запрете на предвыборную агитацию в "день тишины" 7 сентября и в день самих выборов - 8 сентября.
"Предвыборная агитация проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. Соответственно, проведение предвыборной агитации в день голосования (8 сентября) и в "день тишины" (7 сентября) запрещено", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что предвыборной агитацией в соответствии с законодательством признается деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить избирателей к голосованию за или против кандидата. За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность.
Отмечается, что информация о кандидатах, распространяемая СМИ, не является предвыборной агитацией при условии, что она "не подпадает под понятие предвыборной агитации и не имеет признаков агитационных действий".
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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