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РИА Новости

В Афганистане ликвидировали самого опасного "теневого губернатора" талибов

14:45 06.09.2019
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© Фото : United States Marine Corps/ Staff Sgt. Ezekiel KitandweСолдат афганской армии
Солдат афганской армии
© Фото : United States Marine Corps/ Staff Sgt. Ezekiel Kitandwe
Солдат афганской армии. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Афганистана ликвидировали в результате авиаудара "самого опасного и могущественного" "теневого губернатора" радикального движения "Талибан", который отвечал за провинцию Бадахшан, сообщает министерство обороны страны.
"Самый опасный и могущественный губернатор "Талибана" убит в результате авиаудара", - говорится в официальном Twitter-аккаунте ведомства.
По данным минобороны, Кари Фасихуддин был убит в пятницу вместе со своим охранником в районе Вардудж. Других подробностей операции не приводится.
В четверг минобороны страны сообщило, что в результате авиаударов в городе Пули-Хумри на севере Афганистана военные ликвидировали более 40 бойцов движения "Талибан" и назначенного талибами "теневого губернатора" провинции Баглан.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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