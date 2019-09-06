В Афганистане ликвидировали самого опасного "теневого губернатора" талибов

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Афганистана ликвидировали в результате авиаудара "самого опасного и могущественного" "теневого губернатора" радикального движения "Талибан", который отвечал за провинцию Бадахшан, сообщает министерство обороны страны.

"Самый опасный и могущественный губернатор "Талибана" убит в результате авиаудара", - говорится в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Most dangerous and powerful shadow governor of Taliban killed in an airstrike.



As a result of an airstrike at 2:55 pm today, Qari Fasihuddin, shadow governor of Taliban for Badakhshan province was killed along with his bodyguard in Wardoj district of Badakhshan province. pic.twitter.com/g1kPbX3yM5 — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) September 6, 2019

По данным минобороны, Кари Фасихуддин был убит в пятницу вместе со своим охранником в районе Вардудж. Других подробностей операции не приводится.

В четверг минобороны страны сообщило, что в результате авиаударов в городе Пули-Хумри на севере Афганистана военные ликвидировали более 40 бойцов движения "Талибан" и назначенного талибами "теневого губернатора" провинции Баглан.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.