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РИА Новости

Два Су-34 могут отправить на ремонт после инцидента в небе над Липецком

14:43 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоИстребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34
© РИА Новости / Алексей Куденко
Истребители-бомбардировщики Су-34 . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 в пятницу соприкоснулись в воздухе в небе над Липецком – теперь будет решаться, отправлять ли их на ремонт на завод-изготовитель, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его словам, после инцидента пилотам удалось посадить оба самолета.
"По итогам изучения характера повреждений решение об отправке на завод будет приниматься по каждому самолету отдельно. После работы специалистов-техников и следователей должна быть полностью восстановлена картина произошедшего", - сказал собеседник агентства.
Истребители-бомбардировщики СУ-34
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Су-34ЛипецкРоссияПроисшествия
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