Два Су-34 могут отправить на ремонт после инцидента в небе над Липецком

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 в пятницу соприкоснулись в воздухе в небе над Липецком – теперь будет решаться, отправлять ли их на ремонт на завод-изготовитель, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.