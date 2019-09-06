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РИА Новости

Суд в Москве заочно арестовал экс-гендиректора "Рольфа"

14:42 06.09.2019 (обновлено: 14:49 06.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска на здании салона автодилера "Рольф" на улице Обручева в Москве.
Вывеска на здании салона автодилера Рольф на улице Обручева в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал экс-гендиректора автоконцерна "Рольф" Татьяну Луковецкую по делу о незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей основателем автоконцерна "Рольф", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья.
По версия следствия, Луковецкая вместе с Георгией Кафкалией перевели 3 миллиарда 970 миллионов 210 тысяч рублей со счетов ООО "Рольф" на счета банка в Вену. Ей вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а" и "б" части 3 статьи 193 УК РФ. Следователь просил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
Адвокат возражал против удовлетворения ходатайства - по его словам, следствие обвиняет ее в том, что был заключен договор, согласно которому приобретателем акций "Рольф Эстейт" становился российский ООО "Рольф".
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"Следствие считает, что ее вина в том, что она подписала документы. Эти деньги переведены были за акции. Сделка была реальной, а не мнимой, как считает следствие. Перед тем как проводить сделку, была проведена оценка стоимости акций, цена указана в договоре такая, о которой договорились стороны. Это заключение представлялось в банк вопреки доводам следствия, что цена была установлена произвольно и взялась "из ниоткуда"", - заявил адвокат Константин Терехин.
"Мы считаем ходатайство следователя формальной процедурой, будем обжаловать постановление",- заявил адвокат.
Также была арестована гендиректор кипрской компании "Панабел лимитед" Георгия Кафкалия, позднее суд рассмотрит ходатайство об аресте основателя автоконцерна Сергея Петрова.
Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт".
В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро. Параллельно с этим акционеры сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.
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