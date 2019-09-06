Росздравнадзор проверит роддом в Москве, в котором дети заболели пневмонией

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова произошла вспышка внутриутробной пневмонии. Сообщалось, что диагноз подтвердился у пятерых младенцев, родившихся за последнюю неделю. Позднее главный врач роддома Ольга Шарапова опровергла это сообщение и заявила РИА Новости, что заболели только два ребенка, и эти случаи не связаны между собой. Она отметила, что внутриутробная пневмония передается от матери ребенку, заразиться от других новорожденных дети не могли.