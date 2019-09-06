Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T14:40Z
https://ria.ru/20190906/1558396196.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147690/06/1476900668_0:154:3000:1842_1036x0_80_0_0_4bade6e2d43d3fd4644e094797fe151d.jpg
РИА Новости

Росздравнадзор проверит роддом в Москве, в котором дети заболели пневмонией

14:40 06.09.2019
589
© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкОтделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в московском родильном доме
Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в московском родильном доме
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит роддом №4, где два ребенка заболели внутриутробной пневмонией, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова произошла вспышка внутриутробной пневмонии. Сообщалось, что диагноз подтвердился у пятерых младенцев, родившихся за последнюю неделю. Позднее главный врач роддома Ольга Шарапова опровергла это сообщение и заявила РИА Новости, что заболели только два ребенка, и эти случаи не связаны между собой. Она отметила, что внутриутробная пневмония передается от матери ребенку, заразиться от других новорожденных дети не могли.
Отделение реанимации новорожденных
Вчера, 12:46РИА Новости
В роддоме в Москве опровергли сообщения о вспышке внутриутробной пневмонии
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному инциденту", - говорится в сообщении.
201120
Обсудить 0
РосздравнадзорМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Пожарный
В Москве два человека погибли при пожаре в квартире
РИА
Новости
В деревне Березовка Ирбейского района Красноярского края со двора частного домовладения ушел 4-летний мальчик
В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка
Пустая больничная койка
На Кубани завели дело после смерти девочки в больнице
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Лента
новостей
Вице-премьер министр, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
Глава МВД Молдавии намерен баллотироваться в мэры Кишинева
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя
Соль
Врачи оспорили миф о вреде соли
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Отделение реанимации новорожденных
В роддоме в Москве опровергли сообщения о вспышке внутриутробной пневмонии
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Бастрыкин поручил передать дело о нападении на Памфилову в СК
Зал судебных заседаний
Суд признал банкротом "генерала Диму", бизнесмена Дмитрия Якубовского
Найденная в Вологодской области девочка
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
Истребители-бомбардировщики СУ-34
СМИ сообщили подробности столкновения двух Су-34 в небе над Липецком
Вид на центральную часть города Якутска
В Якутии на три месяца закроют рестораны, где отравились более 40 человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
Братья и сестры найденной под Волгоградом девочки были изъяты из семьи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния